Постройте треугольник по стороне и двум прилежащим к ним углам (можно с фоткой только )и напишите как это делать

Геометрия
Постройте треугольник по стороне и двум прилежащим к ним углам (можно с фоткой только )и напишите как это делать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть сторона, чертишь ее с одной стороны откладываешь один данный угол в крайней точке стороны, с другой - другой продолжаешь стороны угла до пересечения
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