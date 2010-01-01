Построить Д7 с обращением
Разное
Построить Д7 с обращением
Ответ(ы):
Гость:
фа ля до ми бемоль, ля до ми бемоль фа, до ми бемоль фа ля, ми бемоль фа ля до . вроде бы так
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