Построй два луча AB и XY так чтобы точка M лежала на этих лучах
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Построй два луча AB и XY так чтобы точка M лежала на этих лучах
Ответ(ы):
Гость:
Помоему так я непомню
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