Построй математичематическую модель задачи,используя величины x и y: 1)сумма двух чисел равна 105,а их частное равно 6. какие это числа? 2) площадь прямоугольника равна 288 см 2, а его периметр-72см. чему равны сторон...

Построй математичематическую модель задачи,используя величины x и y: 1)сумма двух чисел равна 105,а их частное равно 6. какие это числа? 2) площадь прямоугольника равна 288 см 2, а его периметр-72см. чему равны стороны этого прямоугольника? нарисуйте схему на листе и сфоткайте плиз. буду очень благодарен