Постройте график линейной функции: 8)y=-3

Постройте график линейной функции: 8)y=-3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Координаталы жазыты сызып, оу осіні -3 нктесі арылы ох осіне параллель тзу жргіз.
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