Постройте график заданной функции,найдите облась значения и определения;1) у= -х+6х-12 2)у=-/5х

Постройте график заданной функции,найдите облась значения и определения;1) у= -х+6х-12 2)у=-/5х

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Карамель ну я не знать
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