Постройте квадрат стороны которого равны 8 см. постройте прямоугольник площадь которого составляет 25%площади квадрата. В 6 КЛАССЕ ВСЁ ЗАБЫЛ ТО ЧТО УЧИЛ В 4!!!
Разное
Постройте квадрат стороны которого равны 8 см. постройте прямоугольник площадь которого составляет 25%площади квадрата. В 6 КЛАССЕ ВСЁ ЗАБЫЛ ТО ЧТО УЧИЛ В 4!!!
Ответ(ы):
Гость:
1) 8*8=64см (s квадрата) 2) 64:100*25=16см (s прямоугольника) Ответ:площадь прямоугольника 16 см2 P.S Прямоугольник 2см и 8 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Употробите существительные после слов много,мало,несколько в нужной форме. 1) Я купил в киоске несколько (газета и журнал). 2) На праздничном вечер...
Разное
Рыбаки ловили первые 3 дня недели по 100ц рыбы в день,а следующие 3 дня по 20ц в день.Сколько всего кг рыбы поймали рыбаки за 6дней Реши задачу дву...
Разное
Помогите кто хорошо понимает казахский переведите с русского на казахский. -Проходи за наш стол,будем праздновать!,,Наступил вечер"все гости начали...
Разное
Если бы игроки из команды противника не отнимали мяч я бы играл гораздо лучше. А если бы мяч был полегче разве я стал бы от него уворачиваться? Да ...
Разное
Напишите В чем особенность употребления выделенных глаголов в форме единственного или множественного числа приведенных ниже предложениях 1) переста...
Разное
Whether или if на месте пропуска: We are not sure ... we are going to stay here or return home. Я думаю, что whether, потмоу что not or, помогите ...