Постройте квадрат стороны которого равны 8 см. постройте прямоугольник площадь которого составляет 25%площади квадрата. В 6 КЛАССЕ ВСЁ ЗАБЫЛ ТО ЧТО УЧИЛ В 4!!!

Разное

Постройте квадрат стороны которого равны 8 см. постройте прямоугольник площадь которого составляет 25%площади квадрата. В 6 КЛАССЕ ВСЁ ЗАБЫЛ ТО ЧТО УЧИЛ В 4!!!

Автор: Гость