Постройте по клеточкам в тетради отрезки длиной 5 см 6 см 5 мм Помогите через минут иду в кино

Постройте по клеточкам в тетради отрезки длиной 5 см 6 см 5 мм Помогите через минут иду в кино

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Пасибо
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