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Постройте по клеточкам в тетради отрезки длиной 5 см 6 см 5 мм Помогите через минут иду в кино
Постройте по клеточкам в тетради отрезки длиной 5 см 6 см 5 мм Помогите через минут иду в кино
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пасибо
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