Постройте прямую MN симметричную прямой AB относительно точки О не лежащей на этой прямой
Математика
Постройте прямую MN симметричную прямой AB относительно точки О не лежащей на этой прямой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На прямой АВ возьмите произвольным образом 2 точки, например, С и D. Нужно построить точки, симметричные точкам С и D относительно точки О. Для этого каждую из точек С и D соедините с точкой О, продлите эти лучи на расстояние, равное соответственно СО и DО. Получите точки С1 и D1. Через эти точки проведите прямую. Это и будет прямая MN.
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