Постройте треугольник ХYZ:lt;br /gt; Угол Х равен 45 градусов, а угол Y равен 40 градусов. Чему равен Угол Z ( сколько градусов)? Чему равна сумма углов треугольника? Решите прошу.

По условию... Третий угол в треугольнике найдем, зная, что сумма углов в треугольнике всегда равна 180 градусов. <Z=180-(45+40)=95( град.) ответ: <Z=95 градусов.