Постройте в ля мажоре гармоническом две пары тритонов - УВ4на 4 ст. УМ5 -7 ст УВ 4 6 ст УМ 5- 2ст
Разное
Постройте в ля мажоре гармоническом две пары тритонов - УВ4на 4 ст. УМ5 -7 ст УВ 4 6 ст УМ 5- 2ст
Ответ(ы):
Гость:
Ув 4 на 4 ступени: ре-соль диез. Решение : до диез- ля: Уле. 5 обращений ув. 4 : 7 ступений соль диез - ре , Решение ля - до диез
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