Потрібен текст,публіцистичного стилю!Для 7-ого класу.5-7 речень!

"Нація" Ми звикли називати себе й суспільство , українською нацією . А що ж означає таке популярне сьогодні слово "нація" ? Учні стверджують , що це -- колектив людей , які мають спільне походження , спільну культуру . Однак найголовнішою ознакою , що дає право називатися нацією , є мова -- найбільша духовна цінність українського народу . Нажаль , сьогодні все рідше і рідше зустрічаються люди , які володіють і розмовляють рідною мовою .