Потрібно 6 речень! зі словами: батько, ніч, хмари. 2 речення до кожно слова, щоб спочатку слово було іменником, а потім звертання до цього слова!

1. Батько розповів мені про свою молодість. Батьку, чи зможеш ти піти зі мною в ліс по гриби? 2. Темна ніч обійняла небо. Ноче, твої темні очі зачарували моє серце. 3. Хмари меланхолійно пливуть по голубому небу. Хмари, в яких країнах ви були, що бачили?