Потрiбна допомога скласти речення з словами Аташе,мадам,ледi,вiзавi.
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Потрiбна допомога скласти речення з словами Аташе,мадам,ледi,вiзавi.
Ответ(ы):
Гость:
Був він тільки аташе при одній з дипломатичних місій у Європі. Мадам, дозвольте вашу ручку. Леді завжди прекрасні. Я ходила на бальні танці, і там був клуб візаві!
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