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Потяг їхав зі швидкістю 9 км за годину. За скільки хвилин він проїде відстань 400 м?
Потяг їхав зі швидкістю 9 км за годину. За скільки хвилин він проїде відстань 400 м?
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