Повар разложил 40 пирожков на 10 тарелок поровну. Сколько пирожков он положил на каждую тарелку? Составь и реши две задачи, обратные данной.

Повар разложил 40 пирожков на 10 тарелок поровну. Сколько пирожков он положил на каждую тарелку? Составь и реши две задачи, обратные данной.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
РЕШЕНИЕ(1-ОЙ ЗАДАЧИ) 40:10=4 ОТВЕТ? 4  ПИРОЖКА ПОЛОЖИЛ ПОВАР. ЗАДАЧА 2 ПОВАР РАЗЛОЖИЛ ? ПИРОЖКОВ НА 10 ТАРЕЛОК ПОРОВНУ. СКОЛЬКО ПИРОЖКОВ ОН РАЗЛОЖИЛ ЕСЛИ НА КАЖДОЙ ТАРЕЛКЕ 4 ПИРОЖКА?                          РЕШЕНИЕ 10 :4=40 ОТВЕТ:40 ПИРОЖКОВ РАЗЛОЖИЛ ПОВАР.
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