Повар разложил 40 пирожков на 10 тарелок поровну. Сколько пирожков он положил на каждую тарелку? Составь и реши две задачи, обратные данной.
Повар разложил 40 пирожков на 10 тарелок поровну. Сколько пирожков он положил на каждую тарелку? Составь и реши две задачи, обратные данной.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
РЕШЕНИЕ(1-ОЙ ЗАДАЧИ) 40:10=4 ОТВЕТ? 4 ПИРОЖКА ПОЛОЖИЛ ПОВАР. ЗАДАЧА 2 ПОВАР РАЗЛОЖИЛ ? ПИРОЖКОВ НА 10 ТАРЕЛОК ПОРОВНУ. СКОЛЬКО ПИРОЖКОВ ОН РАЗЛОЖИЛ ЕСЛИ НА КАЖДОЙ ТАРЕЛКЕ 4 ПИРОЖКА? РЕШЕНИЕ 10 :4=40 ОТВЕТ:40 ПИРОЖКОВ РАЗЛОЖИЛ ПОВАР.