Повесть о Петре и Февронии Муромских краткое содержание(несколько прил.)+сюжет произведения
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Повесть о Петре и Февронии Муромских краткое содержание(несколько прил.)+сюжет произведения
Ответ(ы):
Гость:
Ну Петр убил Змия на его кожу попала кровь змия тело Петра покрылась рубцами и шрамами он искал целителя Нашел Февронию она дала ему мазь он должен был помазать в бане рубцы кроме 1 но Февроня должна была выйти за него Он не согласился и его тело опять поклылось рубцами в скоре он вышел за неё и у него всё зажило
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