Повний бідон з молоком важить 34 кг а той же бідон але наповнений на половину важит?? 17,75 кг яка маса порожнього бідона

Математика
Повний бідон з молоком важить 34 кг а той же бідон але наповнений на половину важит?? 17,75 кг яка маса порожнього бідона
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)34-17,75= половина маси яка наповнює бідон. 2) 34- (1діяпомножена на 2) це буде маса порожнього бiдону
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