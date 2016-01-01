Повний бідон з молоком важить 34 кг а той же бідон але наповнений на половину важит?? 17,75 кг яка маса порожнього бідона
Математика
Повний бідон з молоком важить 34 кг а той же бідон але наповнений на половину важит?? 17,75 кг яка маса порожнього бідона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)34-17,75= половина маси яка наповнює бідон. 2) 34- (1діяпомножена на 2) це буде маса порожнього бiдону
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