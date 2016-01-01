Повний бідон з молоком важить 34 кг а той же бідон але наповнений на половину важит?? 17,75 кг яка маса порожнього бідона

Математика

Повний бідон з молоком важить 34 кг а той же бідон але наповнений на половину важит?? 17,75 кг яка маса порожнього бідона

Автор: Гость