Повторение сведений о предлогах и союзах.Контрольные вопросы и задания 1. Что общего между предлогами и союзами и чем они отличаются друг от друга? 2.Какие предлоги называются производными,а какие непроизводными? 3.Чем отличаются составные предлоги и союзы от простых? 4.Расскажите о слитных и раздельных написаниях предлогов. 5.Приведите примеры предлогов,которые пишутся через дефис. 6.Как отличить предлоги в течение,в продолжение,вследствие от существительных с предлогом? 7.Какие союзы служат для связи предложений и однородных членов,а какие - только для связи предложений? 8.На какие группы делятся сочинительные союзы? 9.Приведите по 2-3 примера предложений с союзами также,тоже,зато. 10.Как отличить на письме союз чтобы от местоимения что с частицей бы? только дайте ответы на всё

1. И предлоги, и союзы связывают слова в словосочетаниях и предложениях, не изменяются, не являются членами предложения. Но предлоги выражают "падежность", а союзы подчинительную или сочинительную связь. 2. Производные предлоги произошли от самостоятельных частей речи, а непроизводные всегда были предлогами. 3. Составные предлоги и союзы состоят из нескольких слов, а простые из одного слова. 4. Слитно пишутся предлоги: вследствие, ввиду, насчёт, вместо, наподобие. Раздельно пишутся предлоги: в течение, в продолжение, по причине, в целях, со стороны. А также: иметь в виду. 5. Из-за, из-под, по-над. 6. Задать вопрос, предлог всегда есть в вопросе. Опустить предлог, предлог не опускается. Заменить другим словом, предлог заменяется другим предлогом. 7. Сочинительные союзы могут связывать и предложения, и однородные члены, а подчинительные союзы только простые предложения в составе сложного. 8. Сочинительные союзы делятся на соединительные, противительные, разделительные. 9. Вы также отдыхали в деревне? Ты также ездил на праздник? Рита также ходила в театр? Вы тоже хотели туда съездить? А мы тоже ходили в лес! Варя тоже хотела в магазин. Вы наш мал, зато спокоен. Он отвечал медленно, зато правильно. Всегда он просил о помощи, зато к 9 классу научился всему. 10. Частицу бы можно перенести в другое место или вообще убрать, к союзу чтобы можно добавить предлог для. Для того чтобы...