Повторение сведений о предлогах и союзах.Контрольные вопросы и задания 1. Что общего между предлогами и союзами и чем они отличаются друг от друга?
2.Какие предлоги называются производными,а какие непроизводными...
Повторение сведений о предлогах и союзах.Контрольные вопросы и задания 1. Что общего между предлогами и союзами и чем они отличаются друг от друга?
2.Какие предлоги называются производными,а какие непроизводными?
3.Чем отличаются составные предлоги и союзы от простых?
4.Расскажите о слитных и раздельных написаниях предлогов.
5.Приведите примеры предлогов,которые пишутся через дефис.
6.Как отличить предлоги в течение,в продолжение,вследствие от существительных с предлогом?
7.Какие союзы служат для связи предложений и однородных членов,а какие - только для связи предложений?
8.На какие группы делятся сочинительные союзы?
9.Приведите по 2-3 примера предложений с союзами также,тоже,зато.
10.Как отличить на письме союз чтобы от местоимения что с частицей бы?
только дайте ответы на всё
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. И предлоги, и союзы связывают слова в словосочетаниях и предложениях, не изменяются, не являются членами предложения. Но предлоги выражают "падежность", а союзы подчинительную или сочинительную связь.
2. Производные предлоги произошли от самостоятельных частей речи, а непроизводные всегда были предлогами.
3. Составные предлоги и союзы состоят из нескольких слов, а простые из одного слова.
4. Слитно пишутся предлоги: вследствие, ввиду, насчёт, вместо, наподобие.
Раздельно пишутся предлоги: в течение, в продолжение, по причине, в целях, со стороны. А также: иметь в виду.
5. Из-за, из-под, по-над.
6. Задать вопрос, предлог всегда есть в вопросе. Опустить предлог, предлог не опускается. Заменить другим словом, предлог заменяется другим предлогом.
7. Сочинительные союзы могут связывать и предложения, и однородные члены, а подчинительные союзы только простые предложения в составе сложного.
8. Сочинительные союзы делятся на соединительные, противительные, разделительные.
9. Вы также отдыхали в деревне? Ты также ездил на праздник? Рита также ходила в театр?
Вы тоже хотели туда съездить? А мы тоже ходили в лес! Варя тоже хотела в магазин.
Вы наш мал, зато спокоен. Он отвечал медленно, зато правильно. Всегда он просил о помощи, зато к 9 классу научился всему.
10. Частицу бы можно перенести в другое место или вообще убрать, к союзу чтобы можно добавить предлог для. Для того чтобы...