Повысить частоту мутаций в популяции можно Выберите один ответ: a. скрещиванием чистых линий b. межвидовыми скрещиваниями c. действием рентгеновских лучей на особей d. скрещиванием гетерозиготных организмов

Биология

Повысить частоту мутаций в популяции можно Выберите один ответ: a. скрещиванием чистых линий b. межвидовыми скрещиваниями c. действием рентгеновских лучей на особей d. скрещиванием гетерозиготных организмов

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