Поясніть, як залежить від клімату температура і солоність поверхневих вод Атлантично океану

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В екваторіальному кліматі, де випадає багато опадів, а температури завжди високі, солоність порівняно невелика, а вода тепла. Але вона все ж трохи прохолодніше, ніж в тропіках. Тропічні широти більш посушливі (навіть дуже посушливі). Через інтенсивне випаровування солоність поверхневих вод збільшується. У помірних і високих широтах солоність знову падає. З одного боку, через зменшення випаровування, з іншого через збільшення кількості опадів.