Поясните, почему углерод особенно важен в жизни клетки.

Углерод особенно важен в жизни клетки, потому что, благодаря ему образуются сложные и разнообразные соединения – органические вещества. Органические соединения многочисленных молекул происходят благодаря уникальному свойству углеродных атомов. Это свойство в том, что атомы углерода, имеющие 4 валентные связи, способны в определенном порядке объединяться в длинные цепи и кольцевые замкнутые структуры, которые являются «скелетами» сложных органических молекул.