Поздняя осень. Грачи улетели, Лес обнажился, поля опустели, Только не сжата полоск?? одна... Грустную думу наводит она.Разобрать по частям речи.

Русский язык

Поздняя осень. Грачи улетели, Лес обнажился, поля опустели, Только не сжата полоск?? одна... Грустную думу наводит она.Разобрать по частям речи.

Автор: Гость