Поздняя осень. Грачи улетели, Лес обнажился, поля опустели, Только не сжата полоск?? одна... Грустную думу наводит она.Разобрать по частям речи.
Русский язык
Поздняя осень. Грачи улетели, Лес обнажился, поля опустели, Только не сжата полоск?? одна... Грустную думу наводит она.Разобрать по частям речи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поздняя (прилагательное) осень (существительное). Грачи (существительное) улетели (глагол), лес (существительное) обнажился (глагол), поля (существительное) опустели (глагол), только (союз) не (частица) сжата (причастие) полоска (существительное) одна (числительное)... Грустную (прилагательное) думу (существительное) наводит (глагол) она (местоимение).
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