Пожайлуста ответьте!20 баллов!Какое слово является по происхождению старославянс??им?1)голова 2)время 3)сторож 4)серебро+от меня респект и уважуха!!!!!!!
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Пожайлуста ответьте!20 баллов!Какое слово является по происхождению старославянс??им?1)голова 2)время 3)сторож 4)серебро+от меня респект и уважуха!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считается что старо славянское слово является время.
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