ПОЖАЙЛУСТА Запиши числовое выражение и найди его значение:а) сумма числа 49 и частного чисел 98 и 14;б) Разность частного чисел 105 и 7 и произведения чисел 3 и 5.

Математика

ПОЖАЙЛУСТА Запиши числовое выражение и найди его значение:а) сумма числа 49 и частного чисел 98 и 14;б) Разность частного чисел 105 и 7 и произведения чисел 3 и 5.

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