ПОЖАЛЙСТА, МОЖНО ВОПРОС, КОНТРОЛЬНАЯ! СРОЧНО! 64 – 35 – 19 = 32 + 38 – 47 = 24 + (60 – 32 ) = (23 + 12) : 7 = 58 + (18 + 24) = 36 + (64 : 8) = 51 – (6 х 7) = 81 : 9 + 48 =
Математика
ПОЖАЛЙСТА, МОЖНО ВОПРОС, КОНТРОЛЬНАЯ! СРОЧНО! 64 – 35 – 19 = 32 + 38 – 47 = 24 + (60 – 32 ) = (23 + 12) : 7 = 58 + (18 + 24) = 36 + (64 : 8) = 51 – (6 х 7) = 81 : 9 + 48 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64-35-19=10 32+38-47=23 24+(60-32)=52 (23+12):7=5 58+(18+24)=100 36+(64:8)=44 51-(6*7)=9 81:9+48=57
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