ПОЖАЛУЙСТА КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ) Написать сочинение рассуждение на тему "Нужно ли но??ить зимой шапку") Заранее спасибо)

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ПОЖАЛУЙСТА КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ) Написать сочинение рассуждение на тему "Нужно ли но??ить зимой шапку") Заранее спасибо)
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Автор: Гость
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Гость:
Что_бы голову неотморозить и уши не болели. дальше сам оок!?
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