Пожалуйста, мне уже завтра надо СРОЧНО напишите краткое сообщение к родителям всего мира как нужно обращаться с ребёнком из 5-6 предложений .Начало: Дорогие родители! ..................................................

Обществознание

Пожалуйста, мне уже завтра надо СРОЧНО напишите краткое сообщение к родителям всего мира как нужно обращаться с ребёнком из 5-6 предложений .Начало: Дорогие родители! ..................................................

Автор: Гость