Пожалуйста, мне уже завтра надо СРОЧНО напишите краткое сообщение к родителям всего мира как нужно обращаться с ребёнком из 5-6 предложений .Начало: Дорогие родители! ..................................................

Обществознание
Пожалуйста, мне уже завтра надо СРОЧНО напишите краткое сообщение к родителям всего мира как нужно обращаться с ребёнком из 5-6 предложений .Начало: Дорогие родители! ..................................................
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