Пожалуйста напишите биографий Суворова краткую что, бы можно было легко пересказ??ть!СРОЧНО Даю 30 балов!!!

Окружающий мир
Пожалуйста напишите биографий Суворова краткую что, бы можно было легко пересказ??ть!СРОЧНО Даю 30 балов!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.В.Суворов (1730-1800)-великий полководец, князь Итальянский, граф  Рымникский, генералиссимус, генерал-фельдмаршал. Обладатель всех Русских орденов того времени, а так же многих иностранных наград.  
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