Пожалуйста напишите биографий Суворова краткую что, бы можно было легко пересказ??ть!СРОЧНО Даю 30 балов!!!
Окружающий мир
Пожалуйста напишите биографий Суворова краткую что, бы можно было легко пересказ??ть!СРОЧНО Даю 30 балов!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.В.Суворов (1730-1800)-великий полководец, князь Итальянский, граф Рымникский, генералиссимус, генерал-фельдмаршал. Обладатель всех Русских орденов того времени, а так же многих иностранных наград.
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