Пожалуйста, напишите сами, а не из интернета Как в думаете, заинтересован ли госу??арственный аппарат в существовании гражданского общества? Обоснуйте свою точку зрения

Обществознание
Пожалуйста, напишите сами, а не из интернета Как в думаете, заинтересован ли госу??арственный аппарат в существовании гражданского общества? Обоснуйте свою точку зрения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да.С точки зрения государственной службы если будет существовать гражданское общество не совсем удобно делать корупционные дела так как гражданское общество  будет следить за нарушениями закона.
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