ПОЖАЛУЙСТА НЕ РЕШАТЬ ЗАДАЧУ делением или умножение эту задачу нужно решить способом сложения и вычитания. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!! СРАЗУ ГОВОРЮ ОТВЕТ 4,85КМ/Ч МНЕ НУЖНО РЕШЕНИЕ

Математика
ПОЖАЛУЙСТА НЕ РЕШАТЬ ЗАДАЧУ делением или умножение эту задачу нужно решить способом сложения и вычитания. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!! СРАЗУ ГОВОРЮ ОТВЕТ 4,85КМ/Ч МНЕ НУЖНО РЕШЕНИЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х(км/ч) скорость 1 пешехода, а у(км/ч) скорость второго. Раз они встретились через 2 часа, то оба шли по 2 часа каждый. Значит путь пройденный 1 пешеходом равен 2х(км), а путь пройденный вторым пешеходом 2у(км). Расстояние между деревнями 14,4км. получим уравнение 2х+2у=14.  По условию на момент встречи один прошел на 2км больше чем другой (например первый прошел на 2(км) больше, значит имеем еще одно уравнение 2х-2у=2. составим и решим систему уравнений:2х-2у=2, умножим это уравнение на (-1)2х+2у=14,4; -2х+2у=-2,2х+2у=14,4;решаем способом сложения 4у=12,4.2х+2у=14,4; у=3,1х=4,1ответ: 4,1км/ч и 3,1км/ч

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