Пожалуйста нужно помощь по домашке! Переконструируйте словосочетание, чтобы в их составе было страдательное причастие прошедшего времени или оттлагольное прилагательное. Выделите графически изученную орфограмму. Составьте 2-3 р...
Русский язык
Пожалуйста нужно помощь по домашке! Переконструируйте словосочетание, чтобы в их составе было страдательное причастие прошедшего времени или оттлагольное прилагательное. Выделите графически изученную орфограмму. Составьте 2-3 распространенных предложение с однородными членами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В нашем саду росли яблони, груши и вишни. 2. Скоро прибудет холодная зима. 3. Медведица оставила медвежат в берлоги и пошла ловить добычу.
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