Пожалуйста нужно помощь по домашке! Переконструируйте словосочетание, чтобы в их составе было страдательное причастие прошедшего времени или оттлагольное прилагательное. Выделите графически изученную орфограмму. Составьте 2-3 р...

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Пожалуйста нужно помощь по домашке! Переконструируйте словосочетание, чтобы в их составе было страдательное причастие прошедшего времени или оттлагольное прилагательное. Выделите графически изученную орфограмму. Составьте 2-3 распространенных предложение с однородными членами.

Автор: Гость