ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО решить уравнения реакций: 1.KNO3+Al(OH)3= 2.CaCO3+KOH= 3.Al2O3+NaOH= 4.Al2(SO4)3+NaOH

Химия

ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО решить уравнения реакций: 1.KNO3+Al(OH)3= 2.CaCO3+KOH= 3.Al2O3+NaOH= 4.Al2(SO4)3+NaOH

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