ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО решить уравнения реакций: 1.KNO3+Al(OH)3= 2.CaCO3+KOH= 3.Al2O3+NaOH= 4.Al2(SO4)3+NaOH

Химия
ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО решить уравнения реакций: 1.KNO3+Al(OH)3= 2.CaCO3+KOH= 3.Al2O3+NaOH= 4.Al2(SO4)3+NaOH
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.3KNO3+Al(OH)3=3KOH+AL(NO3)3 2.CaCO3+2KOH=Ca(OH)2+K2CO3
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