ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО решить уравнения реакций: 1.KNO3+Al(OH)3= 2.CaCO3+KOH= 3.Al2O3+NaOH= 4.Al2(SO4)3+NaOH
Химия
ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО решить уравнения реакций: 1.KNO3+Al(OH)3= 2.CaCO3+KOH= 3.Al2O3+NaOH= 4.Al2(SO4)3+NaOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.3KNO3+Al(OH)3=3KOH+AL(NO3)3 2.CaCO3+2KOH=Ca(OH)2+K2CO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
В каком предложении однородные члены связаны соединительными союзами? 1) Цветы ??учше всего собирать или утром, или вечером. (К. Паустовский) ...
Литература
Українська мова
Українська література