Пожалуйста очень срочно нужен синтаксический разбор В городе на Неве находится к??упнейшая в мире словарная картотека , содержащая информацию о пятистах тысячах слов ))

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Пожалуйста очень срочно нужен синтаксический разбор В городе на Неве находится к??упнейшая в мире словарная картотека , содержащая информацию о пятистах тысячах слов ))

Автор: Гость