Пожалуйста очень срочно нужен синтаксический разбор В городе на Неве находится к??упнейшая в мире словарная картотека , содержащая информацию о пятистах тысячах слов ))
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Пожалуйста очень срочно нужен синтаксический разбор В городе на Неве находится к??упнейшая в мире словарная картотека , содержащая информацию о пятистах тысячах слов ))
Ответ(ы):
Гость:
В городе - обстоятельство, на Неве - обстоятельство, находится - сказуемое, крупнейшая - определение, в мире - обстоятельство, словарная - определение, картотека - подлежащее, содержащая информацию о пятистах тысячах слов - причастный оборот Характеристика - повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное, полное, осложнено причастным оборотом.
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