Пожалуйста очень срочно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Переведите используя some,any,no,every (то есть someone , anithing, nobudy и т.п.) : 1) Почему мы не идем в кино? 2)Кто-то здесь говорит по-английски ? 3)Смотри! Там кто-то в...

Английский язык
Пожалуйста очень срочно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Переведите используя some,any,no,every (то есть someone , anithing, nobudy и т.п.) : 1) Почему мы не идем в кино? 2)Кто-то здесь говорит по-английски ? 3)Смотри! Там кто-то в окне! 4)Есть что-нибудь в холодильнике? 5)Я устал сидеть дома. Пойдем куда-нибудь! 6)Не могу пойти в кино. У меня есть кое-какие дела.
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