Пожалуйста ооочень надо! Срочно помогите!!! Даны векторы а и б. !а!=7 !б!=кореньиз2, угол между векторами а и б=135 найти: а) координаты вектора а, если он противоположно направлен с вектором с{4;-12;6} б) длинну вектора а-3б

Алгебра

Пожалуйста ооочень надо! Срочно помогите!!! Даны векторы а и б. !а!=7 !б!=кореньиз2, угол между векторами а и б=135 найти: а) координаты вектора а, если он противоположно направлен с вектором с{4;-12;6} б) длинну вектора а-3б

Автор: Гость