Пожалуйста ответьде на задание: Найдите сходство и различие между колониальными ?? многоклеточными организмами. Спасибо.✌

Биология
Пожалуйста ответьде на задание: Найдите сходство и различие между колониальными ?? многоклеточными организмами. Спасибо.✌
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В колониальных там все клетки одинаковы и у них одинаковая функция и  кдетки связаны цитоплазматическими мостиками  в многоклеточном клетки обьеденны в ткани и каждая ткань выполняет свою функцию
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