Пожалуйста переведите на казахский!!! У каждого поколения есть свои кумиры. К ним молодежь с детства стремится, старается достичь таких же высот. Ни для кого не секрет, что когда был совершен первый полет в космос в 1961 году,...
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Пожалуйста переведите на казахский!!! У каждого поколения есть свои кумиры. К ним молодежь с детства стремится, старается достичь таких же высот. Ни для кого не секрет, что когда был совершен первый полет в космос в 1961 году, то современники Гагарина мечтали стать космонавтами. Долгие годы этот человек был кумиром миллионов мальчишек. Когда весь мир следил за успехами наших соотечественников на Олимпийских играх или на Чемпионатах мира, то многие хотели стать великими спортсменами. Время бежит очень быстро. Все вокруг нас стремительно меняется и мечты тоже. Сейчас все чаще молодежь мечтает, прежде всего, о материальном благополучии. Сложился стереотип, что достаток обеспечен, если стать успешным бизнесменом. Сейчас мы находимся в том возрасте, когда можем именно мечтать о будущем. Оно представляется нам светлым и безоблачным. В этом и заключается вся прелесть детства. Я пока еще до конца не определилась с тем, кем хочу стать. Главное, чтобы моя профессия приносила пользу людям и нравилась мне самому. Как бы то ни было, на какой профессии я ни остановила бы свой выбор, ясно одно: везде ценятся квалифицированные специалисты. А для этого нужно хорошо учиться, много читать дополнительной литературы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Әр ұрпақ өзінің пір тұтатын. Оларға жастарды бала кезінен талпынады, тырысады осындай биіктерге жету. Ешкімге құпия емес, ол кезде тұтқынның бірінші ғарышқа 1961 жылы, онда замандастарымыз Гагарин болуға армандады ғарышкерлер. Ұзақ жылдар бойы бұл адам көзайымына айналды миллион ұлдар. Кезде бүкіл әлем бақылап жетістіктерін отандастарымыздың Олимпиада ойындарында немесе әлем Чемпионаттарында, онда көптеген болғым келеді ұлы спортшы. Уақыт өте тез жүгіреді. Барлық айналасында біз шапшаң өзгеріп, арман да. Қазір көбіне жастар армандайды, ең алдымен, материалдық әл-ауқаты. Қалыптасқан стереотип, бұл жетерлігі қамтамасыз етілді, егер табысты бизнесмен. Қазір біз сол жастағы, қашан аламыз дәл армандаған болашақ туралы. Ол ұсынылады бізге жарқын және риясыз. Бұл барлық прелесть балалық шақ. Мен әлі соңына дейін емес ойлаған, кім болғым келеді. Ең бастысы, менің мамандығым жағдай мәз адамдарға пайдалы және менің өзіме ұнайтын деп айтып отыратын. Қалай болмасын, қай кәсіптің де остановила еді, өз таңдауын бір нәрсе ғана анық: барлық жерде ұмтылды білікті мамандар. Ол үшін жақсы оқып, көп оқып, қосымша әдебиеттер.
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