Пожалуйста переведите на казахский!!! У каждого поколения есть свои кумиры. К ним молодежь с детства стремится, старается достичь таких же высот. Ни для кого не секрет, что когда был совершен первый полет в космос в 1961 году,...

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Пожалуйста переведите на казахский!!! У каждого поколения есть свои кумиры. К ним молодежь с детства стремится, старается достичь таких же высот. Ни для кого не секрет, что когда был совершен первый полет в космос в 1961 году, то современники Гагарина мечтали стать космонавтами. Долгие годы этот человек был кумиром миллионов мальчишек. Когда весь мир следил за успехами наших соотечественников на Олимпийских играх или на Чемпионатах мира, то многие хотели стать великими спортсменами. Время бежит очень быстро. Все вокруг нас стремительно меняется и мечты тоже. Сейчас все чаще молодежь мечтает, прежде всего, о материальном благополучии. Сложился стереотип, что достаток обеспечен, если стать успешным бизнесменом. Сейчас мы находимся в том возрасте, когда можем именно мечтать о будущем. Оно представляется нам светлым и безоблачным. В этом и заключается вся прелесть детства. Я пока еще до конца не определилась с тем, кем хочу стать. Главное, чтобы моя профессия приносила пользу людям и нравилась мне самому. Как бы то ни было, на какой профессии я ни остановила бы свой выбор, ясно одно: везде ценятся квалифицированные специалисты. А для этого нужно хорошо учиться, много читать дополнительной литературы.

Автор: Гость