Пожалуйста переведите текст с русского на казахских. Раненая утка. Амер пришел ?? реке Талас.Река течет медленно.Вдруг он услышал выстрел.Стая уток улетела.Одна утка осталась на воде.Через некоторое время утка подплыла к Амер...

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Пожалуйста переведите текст с русского на казахских. Раненая утка. Амер пришел ?? реке Талас.Река течет медленно.Вдруг он услышал выстрел.Стая уток улетела.Одна утка осталась на воде.Через некоторое время утка подплыла к Амеру.Он заметил что у утки было ранено крыло.Состояние утки ухудшалось.Амер побежал и прыгнул в воду.Он вынес раненую утку и понес ее домой.Через несколько дней коыло стало заживать.Утка начала летать.Амер отпустил утку обратно в реку и она улетела. помогите пожалуйста

Автор: Гость