Пожалуйста переведите текст с русского на казахских. Раненая утка. Амер пришел ?? реке Талас.Река течет медленно.Вдруг он услышал выстрел.Стая уток улетела.Одна утка осталась на воде.Через некоторое время утка подплыла к Амер...
Қазақ тiлi
Пожалуйста переведите текст с русского на казахских. Раненая утка. Амер пришел ?? реке Талас.Река течет медленно.Вдруг он услышал выстрел.Стая уток улетела.Одна утка осталась на воде.Через некоторое время утка подплыла к Амеру.Он заметил что у утки было ранено крыло.Состояние утки ухудшалось.Амер побежал и прыгнул в воду.Он вынес раненую утку и понес ее домой.Через несколько дней коыло стало заживать.Утка начала летать.Амер отпустил утку обратно в реку и она улетела. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амер өзенге Талас деген келді.Река ақырын ағады.Кенет ол выстрел услышал.Арқаудың ойнағы кетті.Бір үйрек суда қалды.Аздан кейін үйрек к Амеру подплыла.Ол байқады не бас үйректің бол- жарала- қанат.Үйректің күйі нашарлады.Амер жүгіре жөнелді және суға деген секірді.Ол раненую үйректі шығарды және оны үй понес.Арқылы несколько күн коыло тыртықтану стало.Үйрек ұшу бастады.Амер үйректі кейін ара өзенді жіберді және ол кетті.
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