Пожалуйста подскажите чему равно произведение a и b?Ответ ab не засчитывается.Если ??акую-либо формулу знаете, подскажите.Спасибо!
Алгебра
Пожалуйста подскажите чему равно произведение a и b?Ответ ab не засчитывается.Если ??акую-либо формулу знаете, подскажите.Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A*b = 0 произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю, т.е. или a=0 или b = 0 или и а и b равны 0
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