Пожалуйста подскажите : как рассчитать относительную влажность воздуха если абсолютная влажность составляет 2 1/2 г в 1 метре кубическом при t 0 градусов
География
Пожалуйста подскажите : как рассчитать относительную влажность воздуха если абсолютная влажность составляет 2 1/2 г в 1 метре кубическом при t 0 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 21 и 2 умножить на 1 потом это все сложить и все
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