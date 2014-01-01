Пожалуйста, помогите! 1)Сколько в 200 000 м" (знак " означает квадратных)) см"? 2) Сколько в 6 дм" см"? 3) Сколько в 3 м" см"? 4) Сколько в 2м 24 дм" см"? Заранее спасибо!!!!!!!!!!!

Математика

Пожалуйста, помогите! 1)Сколько в 200 000 м" (знак " означает квадратных)) см"? 2) Сколько в 6 дм" см"? 3) Сколько в 3 м" см"? 4) Сколько в 2м 24 дм" см"? Заранее спасибо!!!!!!!!!!!

Автор: Гость