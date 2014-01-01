Пожалуйста, помогите! 1)Сколько в 200 000 м" (знак " означает квадратных)) см"? 2) Сколько в 6 дм" см"? 3) Сколько в 3 м" см"? 4) Сколько в 2м 24 дм" см"? Заранее спасибо!!!!!!!!!!!

Математика
Пожалуйста, помогите! 1)Сколько в 200 000 м" (знак " означает квадратных)) см"? 2) Сколько в 6 дм" см"? 3) Сколько в 3 м" см"? 4) Сколько в 2м 24 дм" см"? Заранее спасибо!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)10 000 000 см 2)30см 3)300 000 см 3)22 400см
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