Пожалуйста, помогите! 1)Сколько в 200 000 м" (знак " означает квадратных)) см"? 2) Сколько в 6 дм" см"? 3) Сколько в 3 м" см"? 4) Сколько в 2м 24 дм" см"? Заранее спасибо!!!!!!!!!!!
Математика
Пожалуйста, помогите! 1)Сколько в 200 000 м" (знак " означает квадратных)) см"? 2) Сколько в 6 дм" см"? 3) Сколько в 3 м" см"? 4) Сколько в 2м 24 дм" см"? Заранее спасибо!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1)10 000 000 см 2)30см 3)300 000 см 3)22 400см
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