Пожалуйста, помогите. Даны 2 натуральных числа. Наибольшее из них удвоить, а к наименьшему прибавить 8. Оформите по всем правилам 1) математическая модель 2).блок схема 3).программа на паскаль
Информатика
Пожалуйста, помогите. Даны 2 натуральных числа. Наибольшее из них удвоить, а к наименьшему прибавить 8. Оформите по всем правилам 1) математическая модель 2).блок схема 3).программа на паскаль
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