Пожалуйста, помогите. Даны 2 натуральных числа. Наибольшее из них удвоить, а к наименьшему прибавить 8. Оформите по всем правилам 1) математическая модель 2).блок схема 3).программа на паскаль

Информатика

Пожалуйста, помогите. Даны 2 натуральных числа. Наибольшее из них удвоить, а к наименьшему прибавить 8. Оформите по всем правилам 1) математическая модель 2).блок схема 3).программа на паскаль

Автор: Гость