Пожалуйста помогите!Я в сочинениях не очень(Помогите не будьте равнодушными)Сочи??ение на тему " Зима в моем городе", в котором использовать предложения с однородными членами и обобщающими словами.

Русский язык
Пожалуйста помогите!Я в сочинениях не очень(Помогите не будьте равнодушными)Сочи??ение на тему " Зима в моем городе", в котором использовать предложения с однородными членами и обобщающими словами.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На пошив двадцати пяти наволочек израсходовали ткани на 32 метра 40 см больше,чем на 13 таких же наволочек. Хватит ли 110 метров ткани для пошива с...
Ответить
Математика
При каком значении х значение выражения 9*(13-0,8)на 6,7 меньше чем значение выражения 7,1х-5
Ответить
Русский язык
Составь текст-поздравление,запиши его(4-5 предложений)
Ответить
Другие предметы
Рассказ про день рождение на французком)
Ответить
История
Надо 24 теста с 4 вариантами ответов по истории средних веков 7 класс тема: Скандина??ия
Ответить