Пожалуйста помогите!Я в сочинениях не очень(Помогите не будьте равнодушными)Сочи??ение на тему " Зима в моем городе", в котором использовать предложения с однородными членами и обобщающими словами.
Русский язык
Пожалуйста помогите!Я в сочинениях не очень(Помогите не будьте равнодушными)Сочи??ение на тему " Зима в моем городе", в котором использовать предложения с однородными членами и обобщающими словами.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На пошив двадцати пяти наволочек израсходовали ткани на 32 метра 40 см больше,чем на 13 таких же наволочек. Хватит ли 110 метров ткани для пошива с...
Математика
Другие предметы