Пожалуйста помогите!Я в сочинениях не очень(Помогите не будьте равнодушными)Сочи??ение на тему " Зима в моем городе", в котором использовать предложения с однородными членами и обобщающими словами.

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Пожалуйста помогите!Я в сочинениях не очень(Помогите не будьте равнодушными)Сочи??ение на тему " Зима в моем городе", в котором использовать предложения с однородными членами и обобщающими словами.

Автор: Гость