Пожалуйста помогите? как это переводится на русский? Сен мүсіндерді күн көзіне қой, қазір алуға әлі жас екен.

Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите? как это переводится на русский? Сен мүсіндерді күн көзіне қой, қазір алуға әлі жас екен.
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Гость:
Поставь статуи на солнце, взять сейчас рано
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