Пожалуйста, помогите мне! Срочно!!! 1. Сократите дробы: 1) 14a⁴b/49a³b²= 2) 3x/x²+4x= 3) y²-z²/2y+2x= Представьте в виде дроби: 1) 3x-1/x² + x-9/2a+b 2) 1/2a-b - 1/2a+b 3) 5/c+3 - 5c-2/c²+3c Упростите выражение: 3/x-...

Математика
Пожалуйста, помогите мне! Срочно!!! 1. Сократите дробы: 1) 14a⁴b/49a³b²= 2) 3x/x²+4x= 3) y²-z²/2y+2x= Представьте в виде дроби: 1) 3x-1/x² + x-9/2a+b 2) 1/2a-b - 1/2a+b 3) 5/c+3 - 5c-2/c²+3c Упростите выражение: 3/x-3 - x-15/x²-9 - 2/x=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. =2а/7b 2.=3x/x(x+4)=3/x+4 3.=(y-z)(y+z)/2(y+x)=y-z/2 Вторую часть сейчас напишу.
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