Пожалуйста, помогите, на вас последняя надежда. Нужно упростить выражения: 1) (2Х+3y)²-(2X-3y)²; 2)(2X+3y)²+(2X-3y)²; 3)(2a-4b)²+(2a+6b)²; 4)(5m-2n)²-(4m+n)². Нужно очень срочно!!!

Алгебра
Пожалуйста, помогите, на вас последняя надежда. Нужно упростить выражения: 1) (2Х+3y)²-(2X-3y)²; 2)(2X+3y)²+(2X-3y)²; 3)(2a-4b)²+(2a+6b)²; 4)(5m-2n)²-(4m+n)². Нужно очень срочно!!!
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