Пожалуйста помогите написать синтаксический разбор этого предложении. Мы с товарищем договорилиь насёт совместной поездки за границу.
Русский язык
Пожалуйста помогите написать синтаксический разбор этого предложении. Мы с товарищем договорилиь насёт совместной поездки за границу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы с товарищем-подлежащее, договорились-сказуемое, насчёт совместной-определение, поездки-дополнение, за границу-обстоятельство.
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