Пожалуйста помогите написать синтаксический разбор этого предложении. Мы с товарищем договорилиь насёт совместной поездки за границу.

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Пожалуйста помогите написать синтаксический разбор этого предложении. Мы с товарищем договорилиь насёт совместной поездки за границу.

Автор: Гость