Пожалуйста, помогите!)) Нужно подобрать к каждому из утверждения по одному примеру, чтобы наглядно можно было понять, что данные утверждения не верны: 1) если сумма делится на некоторое число, то и каждое слагаемое делится на...

Математика

Пожалуйста, помогите!)) Нужно подобрать к каждому из утверждения по одному примеру, чтобы наглядно можно было понять, что данные утверждения не верны: 1) если сумма делится на некоторое число, то и каждое слагаемое делится на это число(не верно,т.е. не всегда) 2) если разность делится на некоторое число, то и уменьшаемое и вычитаемое делятся на это число(не верно, т.е. не всегда)

Автор: Гость