Пожалуйста, помогите!)) Нужно подобрать к каждому из утверждения по одному примеру, чтобы наглядно можно было понять, что данные утверждения не верны: 1) если сумма делится на некоторое число, то и каждое слагаемое делится на...

Математика
Пожалуйста, помогите!)) Нужно подобрать к каждому из утверждения по одному примеру, чтобы наглядно можно было понять, что данные утверждения не верны: 1) если сумма делится на некоторое число, то и каждое слагаемое делится на это число(не верно,т.е. не всегда) 2) если разность делится на некоторое число, то и уменьшаемое и вычитаемое делятся на это число(не верно, т.е. не всегда)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
43-19=24  ни уменьшаемое, ни вычитаемое не делятся на 4 - разность делится 58-43=15 разность делится на 5, а уменьшаемое и вычитаемое не делятся оба утверждения не верны
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