Пожалуйста помогите) Нужно задать еще один вопрос и естественно ответить) -have you read any of the harry potter books? -yes,i have. -how many books have you read? -I ` ve read three books and liked them all.

Английский язык

Автор: Гость